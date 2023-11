Robią nogi aż do nieba. Krzan paraduje w nich po mieście

Kozaki na szpilce to kwintesencja elegancji. Ich smukły, wysoki obcas dodaje postawie pewności, podkreślając nogi, a jednocześnie dodając kilka centymetrów wzrostu. Te buty są nie tylko stylowe, ale także uniwersalne – pasują zarówno do sukienek, spódnic, jak i do dopasowanych jeansów, z którymi stworzą bardzo kobiecą stylizację.