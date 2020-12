Robiła karierę aktorską. Dorota Deląg nagle zniknęła, wiemy, czym się teraz zajmuje

– Nie zajmuję się aktorstwem po to, by żyć w blasku sławy. Wykonuję ten zawód, ponieważ on jest dla mnie świetnym sposobem na życie – tłumaczyła kiedyś. – Dzięki niemu mam, kolorowe, ciekawe życie. Pozwala mi poznać siebie. (…) Traktuję aktorstwo jako pewnego rodzaju misję. Cieszę się, jeśli mogę i potrafię wzruszyć widza, skłonić do zastanowienia i refleksji po spektaklu – dodała.