Waldemar Pawlak jak Antonio Banderas. "Taki styl właściwy jest raczej artystom"

Waldemar Pawlak jak Banderas

Informacja na temat szczepień to jedno. Drugie, dla wielu równie istotne, to nowy wizerunek Waldemara Pawlaka. – Generalnie krótkie włosy odmładzają, dłuższe dają trochę modnego w ostatnim czasie stylu, à la drwal. Taki styl właściwy jest raczej artystom, którym w wizerunku wolno więcej, wśród polityków długie włosy uchodzą raczej za nonszalancję, bardziej tu broni się klasyka – ocenił w rozmowie z "Faktem" Leszek Czajka, stylista fryzur gwiazd. – Obecnie długie włosy są jednak "na czasie", Pawlak wpisuje się więc w trendy, choć nie wiem, czy to był efekt zamierzony – wyjaśnił.

Internauci również nie przeszli obojętnie obok zmiany wyglądu byłego polityka. "Czy ja dobrze widzę, że Pawlak zapuszcza hery na stare lata?", "Przepraszam, ale co się stało panu Pawlakowi z włosami? To jakiś nowy trend wśród starszych panów? Przedłużki?" – czytamy w komentarzach. Wielu komentujących nie szczędzi też 60-latkowi komplementów. "Ale fajoski ten Pawlak. Wygląda jak Led Zeppelin" – piszą. Część zauważyło podobieństwo do Antonio Banderasa. Czy to on zainspirował Pawlaka do zmiany?