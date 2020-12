Szokujące, co powiedział Wałęsa tuż po ślubie. Jego żona wyjawiła to po wielu latach

Ślub to jedno z najważniejszych, a zarazem najbardziej stresujących wydarzeń w życiu. Nic więc dziwnego, że w tak wyjątkowej chwili, nie do końca panujemy nad emocjami, a później nie wszystko pamiętamy. Super Express przypomniał szokujące wyznanie Danuty Wałęsy, które znalazło się w jej autobiografii pt. "Danuta Wałęsa. Marzenia i tajemnice" wydanej w 2011 roku. Okazuje się, że jej świeżo upieczony mąż tuż po złożeniu małżeńskiej przysięgi powiedział zaskakujące słowa. Żadna kobieta nie chciałaby tego usłyszeć.

8 listopada 1969 roku Danuta wyszła za mąż za Lecha Wałęsę, późniejszego przywódcę Solidarności i prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Była pierwsza dama dopiero po wielu latach w swojej książce zdecydowała się ujawnić szczegóły ze ślubnej uroczystości. Choć przyznała, że niewiele zapamiętała z tamtego dnia, to słowa, które wymsknęły się jej ukochanemu przed ołtarzem, prawdopodobnie zostaną z nią do końca życia. Teraz traktuje tamtą sytuację żartobliwie i opowiada jako anegdotę, jednak kiedy stała w białej sukni w kościele, z pewnością nie było jej do śmiechu.