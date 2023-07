Rodzina królewska wkrótce się powiększy. Brat Kate spodziewa się dziecka

Brat księżnej Kate walczy z depresją

James Middleton do 2019 roku żył w cieniu sławnej siostry, jednak wszystko zmieniło się po wywiadzie, w którym przyznał, że od lat zmaga się z depresją. W walce z ciężką chorobą wspiera go jego ukochana, a także gromadka czworonogów. W ostatnim czasie los nie był dla 36-latka zbyt przychylny. W trakcie pandemii James Middleton musiał przełożyć ślub z ukochaną i to dwukrotnie. Na początku tego roku mężczyzna podzielił się kolejną smutną wiadomością. Po 15 latach zmarła jego ukochana suczka Ella.