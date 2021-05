Rodziła tam, gdzie Kate Middleton. Tak wygląda poród w królewskim stylu

- Z powodu problemów z łożyskiem nasz lekarz zdecydował, że poród powinien nastąpić wcześniej. Oznaczało to, że miałam do wyboru cesarskie cięcie lub indukcję. Zdecydowałam się na to pierwsze. (…) Kiedy przyjechałam na miejsce w towarzystwie męża, wszystko było już przygotowane. Zostaliśmy skierowani do pokoju, gdzie oboje włożyliśmy szpitalne fartuchy. Nie było mowy o czekaniu w kolejach, czy jakichkolwiek opóźnieniach. Wszystko szło zgodnie z planem - opowiada Angie.