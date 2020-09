Roksana Węgiel żałuje, że nie chodzi do szkoły. Nastolatka ma indywidualny tok nauczania

Nowy rok szkolny właśnie wystartował, dlatego gwiazdy chętnie wspominają o nim w mediach społecznościowych. Głos zabrała m.in. Roksana Węgiel, która również wraca do nauki.

Roksana Węgiel tęskni za szkołą

Nastoletnia gwiazda jest uczennicą liceum, ale nie chodzi na zajęcia do szkoły, ponieważ wtedy nie byłaby w stanie pogodzić kariery i nauki.

"Trafiłam na bardzo fajną klasę. Wiadomo, że są osoby, które się na mnie dziwnie patrzą, ale generalnie to jest spoko. Zdarza się, że ktoś podochodzi do mnie i prosi o zdjęcie. Nie mogę tam czuć się stuprocentowo prywatnie, ale to jest miłe" - przyznała jakiś czas temu w rozmowie z mediami.