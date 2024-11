Zrobiła sobie fotkę w lustrze. Strój Kamili z "Rolnika" to sportowy klasyk

Rolniczka stanęła przed lustrem i pokazała się w typowym sportowym secie. Czarny top i kolarki to prawdziwy basic'owy zestaw, który każda "fit girl" musi mieć w swojej szafie. Jest on idealnym klasykiem, który przypadnie go gustu wszystkim minimalistkom. Poza tym, że jest genialną opcją na siłownię czy jogę, to również sprawdzi się na luźniejszy dzień w zaciszu domowym.