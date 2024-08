Rolniczka wskoczyła w ultrakrótką mini. Kreacja to prawdziwa petarda

Małgosia Borysewicz zaskarbiła sympatię Polaków, teraz można ją "podglądać" w mediach społecznościowych. Rolniczka jest bardzo aktywna na Instagramie. Jej profil śledzi ponad 200 tys. osób. To tam trafiają urywki z życia codziennego, m.in. kadry z gospodarstwa, przepisy kulinarne (Małgosia Borysewicz uwielbia gotować) oraz zdjęcia stylizacji (rolniczka coraz odważniej eksperymentuje z modą).

To nie była zwykła mała czarna. Małgorzata Borysewicz znów zaszalała ze stylizacją na weselu. Wskoczyła w ultrakrótką mini z "poszarpanym" dołem. Tym razem sięgnęła po najciemniejszą z palety barwy. Czerń, czyli synonim elegancji, połączyła ze złotem.

Połyskujące drobinki oraz hafty dodały całości charakteru i modowego twista. Świetnie korespondowały też z chłodnym odcieniem włosów rolniczki. Uzupełnieniem stylizacji były czarne sandały z paseczkami wokół kostki. Do zdjęć pozowała z mężem, który pokazał się w granatowym garniturze w prążek oraz czarnych półbutach. Jak oceniacie te stylizacje?

Pod najnowszym postem Małgosi Borysewicz posypały się komentarze. Stylizacja rolniczki zachwyciła internautów. Oto co wypisują.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!