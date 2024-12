Romans wyszedł przez przypadek. Wnuczka odkryła zdjęcie

- Coraz trudniej ukryć podwójne życie. Bo mamy te wszystkie Facebooki, media społecznościowe. Jeżeli nawet ty sama ich nie posiadasz, ktoś np. może zrobić wam zdjęcie. Nawet jeżeli cię nie oznacza, znajoma osoba może je zobaczyć. Tak wychodzi na jaw wiele romansów! Co znam choćby z gabinetu - powiedziała psycholożka i psychoterapeutka Renata Pająkowska-Rożen w rozmowie z Onetem.

Przytoczyła historię, która jest związana z przypadkowym odkryciem romansu. W jej gabinecie pojawiła się para. Oboje ok. 70. roku życia.

Zdaniem mec. Magdalena Grześkowiak, zajmującej się rozwodami, to mężczyźni mają więcej szans na prowadzenie podwójnego życia.

- Zazwyczaj nie są obarczeni tyloma domowymi czy rodzinnymi obowiązkami na co dzień. Do tego dołóżmy wyjazdy służbowe, integracyjne, które sprzyjają ukrywaniu alternatywnych związków. Pan domu oznajmia, że jedzie na zebranie do centrali, na konferencję na drugi koniec Polski, itd. W rzeczywistości spędza czas z kochanką - zauważyła.