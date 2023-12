Romantyczna destrukcja. Teatr 6.piętro pokazuje, do czego jesteśmy zdolni dla miłości

O miłości bez kompromisów

Sztuka "[Things We Do for] LOVE" ma już ponad dwie dekady, jednak jej wydźwięk jest na tyle uniwersalny i ponadczasowy, że można ją traktować jako analogię do każdej relacji – nie tylko tej romantycznej. Na toksycznych podwalinach trwają także przyjaźnie i relacje rodzinne, jednak tym, co interesuje Alana Ayckbourna, jest przede wszystkim związek kobiety i mężczyzny, a właściwie jego powolna destrukcja. Utwór z miejsca stał się wielkim – choć nie pozbawionym kontrowersji – teatralnym przebojem, a krytycy z miejsca okrzyknęli go "arcydziełem tragicznej komedii i komicznej tragedii". Choć w treści faktycznie nie brakuje humoru, zdecydowanie nie jest to pogodna farsa o miłosnych perypetiach. Ayckbourn bezkompromisowo obnaża mroczną prawdę o tym, do czego może nas popchnąć miłość. Czasem uczucie okazuje się tak silne, że bez wahania decydujemy się zniszczyć wszystko, co dotychczas wydawało nam się ważne.