Rosjanie będą szerzyć propagandę wśród młodych Polek. Specjalista tłumaczy, jak działają

"Solidarność, braterstwo, współczucie – to jest to, co należy zniszczyć w przypadku podejścia Polaków do Ukraińców. Rosjanie zaczną wykorzystywać do tego polskie młode kobiety mieszkające w dużych miastach. To właśnie one doświadczają skutków wojny w Ukrainie. Mniej miejsc w żłobkach czy przedszkolach, zwiększona podaż pracy w usługach czy sytuacja na rynku... matrymonialnym. Zresztą to nie żadne novum w dużych miastach, gdzie istnieje znacząco nadreprezentacja młodych kobiet wobec młodych mężczyzn, migracja z Ukrainy drastycznie pogłębi ten trend" – pisze ekspert.