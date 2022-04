Przeżyła nalot na szkołę i wrzuciła nagranie do sieci. Rosjanie twierdzą, że jest oszustką

- Byłam w szkole numer 21, kiedy doszło do eksplozji. Przeżyłam. Powodzenia wszystkim. Mam nadzieję, że masz więcej szczęścia niż ja. Dlaczego nagrywam tę historię? Po prostu w tej szkole było dużo dzieci. Nie wiem, czy przeżyły. Po prostu wyślij to wideo do wszystkich rosyjskich przyjaciół - mówi na nagraniu dziewczynka.