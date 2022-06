Rosjanie torturują Ukraińców w Chersoniu. "Najgorsze były ślady oparzeń na genitaliach"

"Przywiązali mi sznur do szyi"

Olexander mieszka w Bilozerce, niewielkiej wiosce w obwodzie chersońskim. Cieszył się popularnością wśród swojej społeczności. W młodości służył w wojsku, a później zaczął prowadzić własną firmę. Zarówno on, jak i jego żona nie kryli się z niechęcią do Rosjan. Mówili o tym publicznie, uczestnicząc w proukraińskich wiecach. Olexander próbował również powstrzymać wojska rosyjskie przed wkroczeniem do wsi. To się jednak nie udało.