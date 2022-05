Znaleźli schronienie w charkowskim metrze. Teraz nie mają gdzie się podziać

"Widzę ludzi, ale nie spieszą się, żeby zdążyć na metro. Ładują telefony na schodach i czekają, aż zagotuje się woda w czajniku. Dzieci bawią się na peronie. [...] W oknach wagonów pojawiły się szczoteczki do zębów, kubki oraz dziecięce zabawki. Ludzie bardzo szybko przekształcili wagony w swoje domy. Domy z konieczności" - tak Pavel Dorogoy opisuje to, co zobaczył w charkowskim metrze.