Rosnące ceny korepetycji koszmarem rodziców. Znamy aktualne stawki

Z 70 do 110 zł za godzinę matematyki, ze 100 do 200 zł za godzinę języka angielskiego. Ceny korepetycji dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych rosną wraz z inflacją, a rodzice załamują ręce. Część z nich już wie, że trudno będzie związać koniec z końcem, ale ostatnią rzeczą, o jakiej myślą jest rezygnacja z zajęć, które są potrzebne ich dzieciom. - Połowa pensji pójdzie pewnie na same korepetycje - przyznaje Violetta z Warszawy.