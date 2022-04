Rosyjski żołnierz wielokrotnie zgwałcił 31-latkę. Zbrodnię ujawniło Human Rights Watch

Później żołnierz kazał Oldze iść ze sobą. Poszli na drugie piętro do jednej z klas. Tam miał grozić jej bronią i zmusić do seksu oralnego. "Cały czas trzymał pistolet przy mojej skroni lub przykładał mi go do twarzy" - opowiadała Olga. Mężczyzna miał dwa razy wystrzelić w sufit - miało to dać kobiecie więcej "motywacji". Potem ją zgwałcił.