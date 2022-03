"Zgwałcili mnie, gdy mój syn płakał przerażony". Wstrząsająca historia Natalii

Do poszkodowanej kobiety dotarła dziennikarka "The Times" Catherine Philp. Natalia (imię zmienione – przyp. red.), która obecnie ukrywa się w Tarnopolu, zdecydowała się opowiedzieć jej swoją historię. 33-latka postanowiła to zrobić, ponieważ słyszała, że dla wielu osób doniesienia o gwałtach dokonywanych przez Rosjan są zbyt szokujące, by mogły być prawdziwe.