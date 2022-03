Roxie Węgiel zmieniła fryzurę. "Olśniewająco" piszą fani

Roksana Węgiel po raz pierwszy dała się poznać w programie "The Voice Kids" - została zwyciężczynią pierwszej edycji w 2018 roku. Nie był to jej ostatni sukces w telewizyjnym show - była także zwyciężczynią trzeciej edycji programu tanecznego "Dance, Dance, Dance". Również od 2021 roku prowadzi – razem z Idą Nowakowską - program "You Can Dance – Nowa Generacja".