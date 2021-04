Rozbiera się w internecie. Zbiera pieniądze dla partnera chorego na raka

Schrager postanowiła wykorzystać to, że jest popularna w sieci. Założyła profil w serwisie OnlyFans, gdzie zarabia się pieniądze na udostępnianiu swoich nagich, seksownych fotografii. Ludzie płacą jej, by oglądać jej ciało. Jak podają zagraniczne media, Leah potrafi zainkasować nawet 50 tys. dolarów miesięcznie.

Jednak okazuje się, że takie pieniądze nie są w stanie pokryć wszystkich kosztów związanych z leczeniem Dustina. Terapia do tej pory wyniosła ok. 500 tys. dolarów. Niestety, stan zdrowia mężczyzny się nie poprawia, więc nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie wrócił do zdrowia. Leah Schrager nie zamierza się poddawać i chce walczyć o swojego ukochanego, nawet kosztem siebie.