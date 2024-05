Rozeszły się po Polsce. Pod żadnym pozorem nie dotykaj

Maj to w świecie zwierząt miesiąc narodzin. Wybierając się na spacer do lasu, możemy natknąć się na młode ssaki.

- W lesie mamy teraz wspaniały czas. Są maluchy i jest ich coraz więcej. W ciągu najbliższych kilku dni na świat przyjdą małe sarny i jelenie, więc to leśne przedszkole jeszcze się powiększy - mówił w "Dzień Dobry TVN" y Dawid Popończyk, znany jako "Leśny Kawaler".

- Na razie pozostają przy mamach, boją się zostać same. Dla mam to nie jest łatwy czas, maluchy nie dają im spokoju - tłumaczył "Leśny Kawaler".

Leśne maluchy posiadają cętki, dzięki którym wtapiają się w otoczenie. Pozbawione są też zapachu, przez co drapieżnikowi trudniej jest je namierzyć.

- Ten maluch nie ma zapachu, a w momencie, kiedy go dotkniemy, to zostawiamy swój zapach, czyli zapach człowieka. A nas zwierzęta boją się najbardziej. Uznają nas za największego drapieżnika. Wtedy mama może takiego malucha odrzucić, a on prawdopodobnie tego nie przeżyje - mówił Dawid Popończyk