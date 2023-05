Rozgnieć widelcem i nałóż na pięty. Będą gładkie jak u niemowlaka

Suche, popękane pięty to problem wielu z nas. Najczęściej jest to kwestia niedostatecznej pielęgnacji i noszenia źle dopasowanego obuwia. Jeśli chcesz cieszyć się gładkimi stopami jeszcze przed latem, przygotuj tę genialną maseczkę do stóp.

Stopy to część ciała, którą często ignorujemy. Tymczasem potrzebują one takiej samej pielęgnacji jak reszta ciała. Mało kto wie, że skóra na piętach jest najgrubsza na całym ciele. Jej grubość wynosi aż 4 mm. Z uwagi na zbliżające się lato, a co za tym idzie, zmianę obuwia na bardziej odkryte, podpowiadamy, jak najlepiej o nią zadbać. Podajemy przepis na genialną maseczkę do stóp, która sprawi, że po miesiącu (a nawet szybciej) będą gładkie jak u niemowlaka.

Jak pielęgnować stopy?

Stopy to najbardziej potliwa część ciała zaraz po pachach. Na obu stopach znajduje się aż 300 tysięcy gruczołów potowych. Dlatego też często wydzielają one mało przyjemny zapach. Można temu zapobiec. Kluczowa jest tutaj higiena, odpowiednia pielęgnacja i - co równie ważne - odpowiednie dopasowanie obuwia. W przypadku nadpotliwych stóp najlepiej sprawdzą się buty, które wykonane są z przewiewnych, naturalnych materiałów.

Problematyczne pękające pięty. Domowe sposoby na ich pielęgnację

Choć wydaje się to oczywiste, stopy trzeba myć codziennie, nie zapominając przy tym o przestrzeni pomiędzy palcami. Sama woda nie wystarczy, konieczne jest użycie mydła. Jeśli twoje stopy mają skłonność do rogowaceń, raz na sześć tygodni warto przeprowadzić zabieg złuszczający. Najlepiej sprawdzą się skarpetki złuszczające z dodatkiem kwasów AHA lub BHA, które są dostępne w niemal każdej drogerii.

Warto wyrobić sobie nawyk codziennego kremowania stóp. Skład kosmetyku ma tutaj duże znaczenie — jeśli twoje stopy wydzielają nieprzyjemny zapach, sięgnij po krem z wysoką zawartością olejku z drzewa herbacianego albo oleju lawendowego. W przypadku skłonności do rogowaceń sięgnij po preparat z wysoką zawartością złuszczającego mocznika.

Przygotuj maseczkę z banana. Nie pożałujesz

Nie musisz kupować drogich kremów, aby cieszyć się gładkimi stopami. Jeśli masz w domu banana, przygotuj domową maseczkę do stóp. Daje genialne efekty już po pierwszym użyciu. Obrany owoc wystarczy zgnieść widelcem na gładką papkę i nanieść go na czyste, umyte stopy.

Bananową maseczkę pozostaw na skórze przez co najmniej 15 minut, a po kwadransie zmyj ją ciepłą wodą. Stopy będą miękkie i gładkie, a użycie kremu nie będzie konieczne. Banan zawiera składniki, które naturalnie wygładzają, nawilżają i uelastyczniają skórę. Dla najlepszych efektów powtarzaj ten zabieg przynajmniej raz, a najlepiej, dwa razy w tygodniu.

