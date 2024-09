Rozmawiała z Sophią Loren. Aktorka bardzo ją zaskoczyła

Sophia Loren to jedna z najsłynniejszych aktorek na świecie. Wystąpiła w wielu kultowych filmach. Współpracowała z największymi światowymi reżyserami. Kilkukrotnie pojawiała się w Polsce.

Podczas jednej z wizyt zgodziła się na wywiad. Postawiła jednak warunek. Miała udzielić go Zofii Czarneckiej, z którą rozmawiała dwa lata wcześniej. Dziennikarka w rozmowie z Anną Jurksztowicz opowiedziała o spotkaniu ze słynną włoską aktorką. Nie szczędziła jej ciepłych słów.

W latach 80. i 90. Zofia Czernicka była gwiazdą polskiego dziennikarstwa. Prowadziła programy takie jak "Antena", "Świat kobiet" czy "Mój dekalog ". Przeprowadzała wywiady z wieloma gwiazdami, także zagranicznymi. To właśnie ona została wyznaczona do rozmowy przez samą Sophię Loren, o czym opowiedziała w podcaście "Złota Scena".

Sophia Loren przyszła na świat 20 września 1934 roku. Jako nastolatka planowała, że zostanie nauczycielką, jednak los miał dla niej inne plany. Wystartowała w konkursie piękności, gdzie spotkała Carlo Pontiego, znanego producenta filmowego. Choć dzieliła ich duża różnica wieku, szybko się w sobie zakochali. Para pobrała się w Meksyku, co zostało potępione przez włoskie media , bowiem Ponti był wówczas w związku małżeńskim.

