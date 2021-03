Rozmiarówki butów – jak zmierzyć stopę i jak dobrać obuwie

Rozmiarówki butów – jak zmierzyć stopę

By móc ustalić rozmiar , jaki nosimy, konieczne jest poprawne zmierzenie stopy. Potem zostaje już tylko porównać go z tabelą rozmiarów sklepu internetowego lub producenta obuwia.

Rozmiarówki butów – jak dobrać obuwie

Długość stopy to nie jest długość wkładki – o tym należy pamiętać, by nie popełnić błędu przy zakupie butów. A co jeszcze trzeba wiedzieć, by dobrać wygodne obuwie?