Tabela rozmiarów butów – jak kupić odpowiednie buty przez Internet? Podpowiadamy

Tabela rozmiarów butów różni się w poszczególnych krajach. Dodatkowo każda marka ma swoją unikalną rozmiarówkę. Kupując buty sobie, dziecku lub bliskiej osobie najlepiej dokładnie zmierzyć stopę i określić jej rozmiar sugerując się tabelą dostępną na stronie wybranego sklepu.

Obuwie wizytowe różni się rozmiarem od obuwia sportowego. Z kolei zimowe kozaki to jeszcze inna rozmiarówka.

Tabela rozmiarów butów – jak poprawnie zmierzyć stopę?

Wielkość stopy zmienia się w trakcie dnia, pływ ma na to zmęczenie. Chcąc zadbać o to, aby buty nas nie uwierały, należy zmierzyć ją wieczorem. Najlepiej zrobić to stojąc bosą stopą na kartce papieru. Trzeba zaznaczyć, gdzie się kończy nasza pięta oraz duży palec u stopy. W tabeli rozmiarów butów czasami trzeba podać też szerokość stopy, lub jest ona podana w opisie butów, które chcemy kupić. Warto zatem znać i ten parametr. Można wówczas go uwzględnić podczas zakupów.

Czy to koniec obliczeń potrzebnych do sprawdzenia rozmiaru w tabeli rozmiarów butów? Nie. Do wyliczonej długości stopy trzeba dodać jeszcze pół centymetra. Ten zapas sprawi, że bez problemu założymy but sportowy w skarpetce. Czyli jeśli stopa mierzy 24 cm, buty kupujemy na rozmiar 24,5 cm. Nasze wyliczenia jednak nie są jeszcze kompletne. Kupując buty typu sandałki, szpilki, czy botki musimy się kierować innymi współrzędnymi.

Chcę kupić szpilki przez Internet – jaki rozmiar wybrać?

Sandałki, szpilki, klapki powinny być bardziej dopasowane do stopy. Kupując buty tego typu przez Internet, trzeba na to zwrócić uwagę. Nie chcemy, aby palce w sandałach nam wystawały poza podeszwę, lub aby ona wystawała spod stopy. Wybierając rozmiar powyższych butów, warto dokładnie kierować się tym, uzyskanym podczas mierzenia stopy.

Tabela rozmiarów butów w przypadku balerinek. Tutaj warto do długości stopy dodać 0,3 centymetra, lub nawet pół. Powinniśmy czuć się swobodnie w takim bucie, po całym dniu stopa może nieco spuchnąć, wówczas będzie zapas, aby jej nie ściskać. W przypadku butów typu kozaki, botki, sneakersy, czyli takich, które nosimy ze skarpetką, dodajemy do długości stopy standardowe pół centymetra.

Jak czytać tabelę rozmiarów butów?

W Polsce, jak i w całej Europie najpopularniejsza jest rozmiarówka francuska, czyli rozmiary butów tj. 36, 37, 38, 39 itd. Dla przykładu rozmiar 37 przeznaczony jest dla stopy o długości 24 cm, 38 – dla stopy o długości - 24,5 cm.

Wyróżniamy też rozmiarówkę angielską i amerykańską.

Rozmiary butów w Wielkiej Brytanii są określanie na podstawie wzoru matematycznego. Kluczowa jest w nim jednostka jednego cala, która odpowiada długości 2,54 cm. Na stronach internetowych są dostępne specjalne kalkulatory rozmiarów butów, dzięki którym określimy dokładny rozmiar. Warto się nim posiłkować, bo tabela rozmiarów butów jest w Anglii zupełnie inna.

Jeszcze inne oznaczenia ma rozmiarówka amerykańska. Damskie rozmiary amerykańskie posiadają numerację od 5 do 9,5, co odpowiada europejskim od 35,5 do 41. Rozmiary męskich butów numerowane są natomiast od 6 do 14.

