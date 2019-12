Różne stylizacje na sylwestra. Kilka prostych zestawów na całonocną imprezę

Zabawa sylwestrowa to wyjątkowa okazja do balowania do samego rana. W związku z tym warto pomyśleć o odpowiednim stroju, który zapewni ci komfort, a przy okazji będzie efektowny. Nie musisz wyłącznie korzystać z sukienek, ponieważ na tego typu imprezę sprawdzi się wiele zestawów ze spódnicami oraz spodniami. Sprawdź sama, jakie stylizacje na sylwestra są modne i wygodne.

Jeśli nie planujesz sylwestrowej zabawy w eleganckim miejscu, ani nie wybierasz się na bal, możesz śmiało pomyśleć o mniej zobowiązującym stroju. Niezależnie od tego, jaką kreację wybierzesz, ubierz się trochę inaczej niż na zwyczajną imprezę. Jednocześnie powinnaś czuć się jak najbardziej komfortowo, abyś nie odczuwała krępowania ruchów. Zobacz, jakie stylizacje na sylwestra będą dla ciebie idealne.

Stylizacje na sylwestra z sukienką

Oczywiście najprostszym rozwiązaniem jest wybór sukienki do stylizacji na sylwestra. Postaw na szaleństwo, więc wybierz sukienkę z cekinami lub brokatem. Długość i fason zależą od ciebie, dlatego też pomyśl o tym, jaki krój lubisz najbardziej i taki wybierz w wieczorowej odsłonie. Pamiętaj również, że jeśli planujesz imprezę sylwestrową w domu w towarzystwie najbliższych, lepiej nie wybieraj zbyt strojnych sukienek – wystarczy prosta sukienka bez żadnych ozdób. Jeżeli jednak wybierasz się na imprezę, dobierz do stylizacji na sylwestra wygodne i niewysokie buty.

Stylizacje na sylwestra ze spódnicą

Alternatywą sukienki jest spódnica, która świetnie sprawdzi się w roli stylizacji na sylwestra. Do popularnych modeli należy plisowana spódnica wyszywana cekinami, a także długa tiulowa spódnica z prześwitami albo trapezowa spódnica z połyskiem. Każda z wymienionych spódnic doskonale sprawdzi się jako stylizacja na sylwestra, szczególnie, że większość z nich pasuje praktycznie do każdej sylwetki. Dobierz do nich elegancką bluzkę oraz nietuzinkowe dodatki, czyli kolorową torebkę albo buty na szerszym obcasie. Stylizacje na sylwestra ze spódnicą można przekształcać na wiele sposobów.

Stylizacje na sylwestra ze spodniami

Jeżeli preferujesz spodnie, z powodzeniem możesz stworzyć stylizację na sylwestra właśnie z nimi. Wybieraj koniecznie modele wieczorowe z delikatnym połyskiem albo szerokie z podwyższonym stanem. Każdy z podobnych wariantów pasuje do zabawy sylwestrowej, w każdym miejscu (w klubie, na koncercie czy na domówce u znajomych). Podobnie, jak w przypadku spódnicy, dobierz elegancką bluzkę lub koszulę oraz ciemne szpilki. Ciekawym kontrastem może się okazać kolorowa marynarka, która złamie nieco klasyczną stylizację na sylwestra.

