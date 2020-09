WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 kłopoty w związkurozstaniasylwia i mikołaj z love island Xymena Borowiecka 2 godziny temu Rozstania w stylu pary z "Love Island". Zamiast rozmowy, przepychanki w social mediach Justyna i Paulina o tym, że medialne rozstania dotyczą nie tylko celebrytów, przekonały się na własnej skórze. Ich partnerzy nie byli w stanie znieść faktu, że to koniec. Po zakończeniu związku upokorzyli je w social mediach, publikując statusy, sugerujące, jak bardzo zostali skrzywdzeni. "Na samą myśl przechodzą mnie ciarki żenady" - wspomina jedna z bohaterek. Medialne rozstania wśród nie-celebytów komentuje psycholożka i psychoterapeutka, Aleksandra Żyłkowska Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak rozstali się (ONS) "Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak z "Love Island" ogłosili rozstanie" - grzmiały portale plotkarskie. Właściwie, Sylwia i Mikołaj go nie ogłosili. Poinformował o nim Mikołaj, publikując pełen emocji post na Instagramie. Odpowiedziała na niego Sylwia, między słowami prosząc o uszanowanie jej prywatności i niewnikanie w szczegóły. To z pozoru nic zaskakującego, bo przecież w show-biznesie widzieliśmy już wszystko, ale tego typu publiczne przepychanki po zakończeniu związku nie dotyczą już tylko celebrytów. Nie poradził sobie z rozstaniem. Na Facebooku publikował żenujące posty, o tym jak bardzo został zraniony 24-letnia Justyna spod Łodzi przyznaje, że rozstanie Sylwii i Mikołaja z "Love Island" z jej punktu widzenia było mniej kompromitujące dla obojga, niż seria memów, które publikował jej były chłopak po tym - jak jej się wydawało – podjęli wspólną decyzję o rozstaniu. – Chciałabym, żeby to wszystko nigdy się nie wydarzyło, z perspektywy czasu żałuję, że dałam się w to wplątać, ale jeśli komuś moja historia pomoże zrozumieć, że social media to nie miejsce na wylewanie żali po rozstaniu, to opowiem – przyznaje na początku rozmowy Justyna. – Pierwszego mema wrzucił jakoś dwa tygodnie po tym jak się rozstaliśmy. To było coś w stylu "tak bardzo cierpię". Pod tym jego i nasi wspólni znajomi oczywiście pytali, co się stało, zostawiali złamane serduszka i tak dalej. Napisałam do niego, żeby już dał spokój, że sobie już wyjaśniliśmy i że będzie nam lepiej osobno. Powiedział, że O.K., przyjął do wiadomości. Później się okazało, że jednak nie przyjął – relacjonuje 24-latka. Facebook Kadr z filmu "Psy" (reż. Władysław Pasikowski), który wstawił na Facebooka były chłopak Justyny. (Facebook) – Wrzucał kolejne rzeczy, o tym, że "wciąż pamięta", "byliśmy tacy szczęśliwi", "poharatałaś mi serce". Śmiałyśmy się z tego z przyjaciółkami, ja nie reagowałam, bo myślałam sobie, że to dziecinada, ale któregoś dnia w przypływie emocji wrzuciłam jednego posta i się zaczęło. W tamtej chwili nie wydawało mi się to aż takie złe, ale dzisiaj na samą myśl przechodzą mnie ciarki żenady – wspomina. – Nie pamiętam, ile to dokładnie trwało, ale musiałam usłyszeć od kilku osób, "nie dyskutuj z nim, bo się nigdy nie uwolnisz, zablokuj go", żeby przestać wrzucać te bzdury. Później wszystko pousuwałam, zrobiłam sobie detoks od Facebooka. On też w końcu usunął, bo znalazł nową dziewczynę. Moje przyjaciółki czasami wypominają mi to w żartach – informuje Justyna i dodaje, że z jej perspektywy rozstanie pary z "Love Island" nie było aż tak złe. – W przypadku pary z "Love Island" każde z nich wrzuciło po poście i tyle, zaraz wszyscy zapomną. Mnie część znajomych z liceum będzie pamiętać z tego, że mój były wrzucał o mnie memy z Lindą "bo to zła kobieta była" – przyznaje szczerze 24-latka. – Ale czasu nie cofnę. Także dziewczyny, nie bądźcie głupie – dodaje na końcu. Facebook Jeden z memów wstawionych przez Justynę po rozstaniu z chłopakiem (Facebook) Historię z informowaniem o rozstaniu w social mediach ma za sobą również 27-letnia Paulina. Kobieta zakończyła związek z chłopakiem, ponieważ ten nie traktował jej tak, jak tego oczekiwała. Partner w obecności innych osób robił jej sceny zazdrości i nie zgadzał się, aby wychodziła sama na miasto. – Kiedy powiedziałam mu, że to koniec, ustawił sobie na Facebooku status "zakończenie związku". Byłam w szoku, a potem w jeszcze większym, jak pojawiły się komentarze. Jego koledzy pisali, że "będzie inna", pocieszali go, pisali, jaki to on jest super, w ogóle nie znając naszej historii. Nawet jego ciocia coś tam skomentowała, że "ojej, biedny chłopak" – opowiada Paulina. – Czułam się upokorzona, ale jeszcze bardziej przeżywali to moi rodzice. Prosili mnie, żebym coś z tym zrobiła, bo wstyd – wspomina rozmówczyni WP Kobieta i przyznaje, jak rozwiązała problem. – Jak poprosiłam go, żeby to usunął albo chociaż ukrył, to powiedział, że nie widzi powodu. Nie chciałam się z nim kłócić. Odpuściłam i dla świętego spokoju napisałam pod zdjęciem z przyjaciółką, że jestem singielką i jest mi dobrze i że co było, to było i teraz się od tego odcinam – mówi 27-latka. – Nie wiem, czy u niego nadal wisi, bo wyrzucił mnie ze znajomych, ja swoje zdjęcie ukryłam w profilu – dodaje. Kobieta dzieli się również refleksją. – Nie poszłam wtedy do psychologa, ale chyba powinnam. Wydaje się, że to nic takiego, ale ja się naprawdę źle się z tym czułam – wyznaje. Dlaczego szczegółami rozstania z partnerem dzielimy się w social mediach? Psycholog odpowiada O to, z czego wynika chęć tego, nietypowego rodzaju ekshibicjonizmu, który stosowali byli partnerzy Justyny i Pauliny pytamy psycholożkę i psychoterapeutkę, Aleksandrę Żyłkowską. – Słowo ekshibicjonizm jest bardzo trafne. Słysząc te historie, mam w głowie obraz biernej, niebezpośredniej agresji – przyznaje psycholog. – Bywa tak, że kiedy dwie osoby się rozstają, bądź jedna tego chce, a druga nie, to z psychologicznego punktu widzenia – choć nie ma dowodów, że to jest łatwiejsze – ludziom wydaje się, łatwiej jest rozstać się, kiedy tę osobę znienawidzimy, niż zakończyć relację w atmosferze pokojowej – określa ekspertka. – Łatwiej jest również okazywać złość, czy agresję i mówić, że ta osoba była okropna, dlatego się rozstaliśmy niż przeżywać porzucenie. To jest rodzaj obrony przed faktem, że zostaliśmy porzuceni – zdecydowanie łatwiej jest kogoś znienawidzić, niż przyznać przed samym sobą: tak, porzuciła mnie. Uzewnętrznianie emocji w internecie może być zatem formą łatwiejszą – zauważa Aleksandra Żyłkowska. –To, w jaki sposób poradzimy sobie z rozstaniem, zależy od naszych predyspozycji osobowościowych. Jednak bez wątpienia takie medialne rozstanie jest rodzajem agresji psychicznej kierowanej w stronę osoby, która nas zraniła – dodaje ekspertka. Aleksandra Żyłkowska zaznacza, że to, jak zostanie zakończona relacja, zależy od obojga partnerów. – Rozmowa jest najlepszym wyjściem, jednak czy byli partnerzy będą ją w stanie przeprowadzić, zależy od wspomnianych predyspozycji osobowościowych. Trzeba wziąć pod uwagę też to, że milczenie również jest formą wyrażania agresji – można na przykład milczeć po to, żeby komuś zrobić na złość. Wiele też zależy od motywacji danej osoby – mówi psycholożka. Ekspertka podkreśla, że osoby, które doświadczyły tego, z czym musiały się mierzyć Justyna i Paulina, mogą mieć trudności w nawiązywaniu kolejnych relacji. – Problem dotyczy zwłaszcza osób, które określają się przez związek, czyli jak jestem w związku, to jestem szczęśliwy/szczęśliwa, nie jestem w związku - nie jestem szczęśliwy/szczęśliwa. Takie komentarze mogą uderzać w poczucie bezpieczeństwa, zaufanie, sprawiają też, że spada samoocena. Zaczynamy sobie zadawać pytania - kim ja jestem, że on/ona mnie tak nazywa? To wszystko składa się na to, że po zakończeniu takiej relacji zaczynamy budować wokół siebie mur. To rodzaj traumy, która przeszkadza później nawet już w momencie zakochania w innej osobie - boimy się, że znowu zostaniemy "obsmarowani" w internecie – tłumaczy psycholożka i psychoterapeutka, Aleksandra Żyłkowska. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl