Rozsyp na chodniku zamiast soli. Najlepszy patent

Zima przynosi z sobą wyzwania, takie jak prowadzenie samochodu po śliskiej nawierzchni czy spacerowanie po chodniku, który w trudnych warunkach może stać się prawdziwą pułapką. Kiedy pada śnieg lub deszcz, a temperatura spada poniżej zera, łatwo o poślizgnięcie się, a efekcie upadek. Jest to niebezpieczne szczególnie dla seniorów, dlatego w ciągu najbliższych miesięcy warto zachować ostrożność na ulicy.

Powszechnie uważa się, że sól jest dobrym rozwiązaniem, lecz w rzeczywistości może zaszkodzić, powodując żrące działanie. W efekcie wiosną mogą pojawić się nieestetyczne przebarwienia na kostce brukowej , co niszczy jej estetykę i podwyższa koszty konserwacji. Sól jest również zagrożeniem dla roślin i zwierząt w okolicy. Dlatego warto wybrać alternatywną metodę.

Najbezpieczniejszym sposobem na ochronę jest posypanie chodników i schodów wokół swojego domu piaskiem, który zapewni bezpieczną powłokę na oblodzonej nawierzchni. Ważne jest również wczesne usuwanie śniegu, jeszcze zanim przekształci się w lód. Im szybciej to zrobimy, tym mniejsze ryzyko wystąpienia oblodzeń.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!