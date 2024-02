Trik ogrodników, aby zadbać o trawnik na wiosnę. To już ostatni dzwonek

Jak zadbać o trawnik po zimie? Jeśli chcemy, aby naprawdę był wizytówką naszego ogrodu, powinniśmy poświęcić mu nieco więcej czasu. Jak w takim razie odpowiednio się nim zająć? W marcu musimy pamiętać o jednym.

Jak dbać o trawnik po zimie?

Piękna pogoda za oknem aż zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Szczęśliwcy, którzy posiadają ogród, mogą rozpocząć w nim pierwsze przygotowania do zbliżającej się wiosny. Nie wszyscy wiedzą, że to także dobry moment, aby zająć się także trawnikiem.

Zdaniem ogrodników, wiele osób popełnia błąd, który może mieć ogromny wpływ na kondycję naszej trawy. Niestety niektórzy uważają, że nie trzeba sprzątać zalegających na niej liści. Ich zdaniem dzięki temu w naturalny sposób dostarczają glebie składników odżywczych. Zapominają jednak o tym, że jednocześnie ograniczają źdźbłom dostęp do słońca, co w konsekwencji może sprawić, że znacznie opóźnimy ich wzrost.

Właśnie dlatego najpóźniej w połowie marca powinniśmy zgrabić wszystkie liście z naszego trawnika. Pamiętajmy jednak o tym, aby ich nie wypalać, bowiem grozi nam za to mandat. Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie ich w kompostowniku.

Kiedy pierwszy raz skosić trawnik po zimie?

Trawę należy kosić regularnie, jednak nie powinniśmy rozpoczynać tej czynności za wcześnie. Najlepiej jest to zrobić w kwietniu, kiedy zauważmy, że nasze źdźbła zdążyły już się rozrosnąć.

Nie możemy także ścinać ich zbyt krótko. To może z kolei bardzo osłabić naszą trawę. Wiosną trawnik powinien mieć ok. 5 do 6 cm wysokości. W ten sposób będziemy mogli mieć pewność, że go nie uszkodzimy.

Nie mniej ważne jest także regularne nawodnianie trawnika. Dzięki temu będziemy mogli się cieszyć naprawdę imponującym, zielonym "dywanem" w naszym ogrodzie.

