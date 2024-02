Z dwóch składników uformuj małe kulki. Mrówki szybko się ulotnią

Jeśli chcesz pozbyć się mrówek z domu, na samym początku musisz się zastanowić, co je przyciąga. Być może jest to żywność zgromadzona w spiżarni lub niedokładnie wytarte plamy po słodkim napoju. Pamiętaj, że mrówki mogą dostać się do mieszkania nawet przez najdrobniejsze szczeliny, dlatego sprawdź i zabezpiecz ewentualne miejsca, przez które przecisnęły się te małe stworzenia.