Rozsyp tę przyprawę. Mrówki nawet się nie zbliżą

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | New Africa

Mrówki w mieszkaniu to częsty problem. Jak pozbyć się niechcianych lokatorów? Nie potrzebujesz do tego żadnych specjalistycznych środków. Sięgnij po produkt, który masz już w swojej kuchennej szafce.

Mrówki to bardzo pożyteczne stworzenia, które stanowią bardzo ważną część ekosystemu. Zdarza się, że przedostają się do naszych domów, co bywa problematyczne.

Jak pozbyć się mrówek? Istnieje na to kilka różnych sposobów. Jeśli nie chcesz wydawać pieniędzy na specjalistyczne środki, wykorzystaj to, co masz już w domu. Potrzebujesz tylko jednej, taniej przyprawy.

Jak pozbyć się mrówek z domu?

Lato to czas wzmożonej aktywności owadów. W domach pojawiają się muchy, muszki owocówki komary czy mrówki. Choć stanowią ważną cześć ekosystemu, nikt nie chce mieć ich w swoim mieszkaniu.

Co przyciąga mrówki? Łatwodostępne pożywienie w postaci okruszków chleba, bułek, ciastek czy drobinek cukru. Jeśli chcesz się ich pozbyć, zadbaj o czystość w domu, szczególnie latem.

Jak pozbyć się mrówek? W sklepach ogrodniczych i marketach znajdziesz mnóstwo specjalistycznych preparatów przeciwko mrówkom. Bazują one na silnych substancjach chemicznych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia zwierząt domowych. majerankiem.

Jest jednak jeszcze jeden tani, skuteczny i bezpieczny sposób. Potrzebujesz do tego tylko jednej rzeczy — suszonego majeranku. To popularna przyprawa, która wykorzystywana jest do przygotowania mięs czy sosów. Kupisz ją w każdym sklepie, a opakowanie kosztuje nie więcej niż 3 złote. Rozsyp ją w miejscu zaatakowanym przez mrówki, a po kilku godzinach zauważysz, że owady zniknęły.

Zmieszaj z wodą i spryskaj podłogę. Mrówki nawet się nie zbliżą

Mrówki są bardzo wrażliwe na zapachy. Niektóre aromaty je przyciągają, a inne wręcz odstraszają. Majeranek to tylko jedna z roślin, które należą do tej drugiej grupy. Możesz zastąpić go mielonym cynamonem, skórką z cytryny czy octem.

Ocet wydziela bardzo silny zapach, który skutecznie odstrasza wiele owadów. Wystarczy, że zmieszasz go z wodą w proporcji 1:1, a tak przygotowanym preparat wetrzesz w miejsce zaatakowane przez mrówki. Jeśli chcesz uniknąć wizyty komarów, przelej go do butelki i spryskaj nim ramy okien. Zabieg powtarzaj raz na trzy dni, a zapomnisz o komarach.

