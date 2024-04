Rozsyp w ogrodzie. Mrówki znikną w mig

Te małe stworzenia zasługują na naszą troskę. Mrówki odpowiadają za utrzymanie porządku w lasach, napowietrzają glebę, a także przenoszą nasiona. Ich praca jest bardziej mozolna niż ludzka, a rola w ekosystemie - bezcenna. W związku z tym, kiedy zauważymy je na działce, nie sięgajmy po środki owadobójcze. Dopóki nie zaczną się mnożyć w niepokojącym tempie i przenosić się z ogrodu do wnętrz domów. Jak sobie poradzić, gdy mrówki zaczynają przekraczać granicę? Jest na to kilka sposobów, a poniżej znajdziecie jeden z tych skuteczniejszych.

Eliminacja mrówek poprzez zabijanie nie jest metodą etyczną ani proekologiczną. Owady te odgrywają bowiem kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu ekosystemu. Ich występowanie w ogrodzie nie powinno nikogo zdumiewać. Problem pojawia się, gdy opuszczają one działkę, najczęściej kierując się do wnętrza domów. Mieszkanie stanowi dla mrówek idealne środowisko ze względu na ciepło, wilgoć oraz obfitość pożywienia. Jak bezpiecznie i z poszanowaniem tych owadów zachęcić je do opuszczenia naszej posesji? Najlepiej zadziałać na jednym ze zmysłów mrówek, czyli zapachu. Co je wystraszy?

Jeżeli chcemy zapobiec przenoszeniu się mrówek z ogrodu do domu, zaleca się spryskanie wszystkich wejść do środka mieszanką wody z olejkami eterycznymi o wyżej wymienionych zapachach. Można również nanieść kilka kropel olejku na wacik i delikatnie potraktować nim progi oraz ramy drzwi. Ten sposób powinien skutecznie zniechęcić mrówki do wprowadzenia się do naszych mieszkań. Wymienione metody nie dość, że są tanie, to polecane produkty nie zawierają szkodliwej chemii.