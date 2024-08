Rozrzuć w ogrodzie. Unieruchomi wszystkie ślimaki

To zmora każdego ogrodnika, bowiem w ciągu jednej nocy są w stanie dotkliwie zniszczyć plony. Istnieje wiele naturalnych metod na walkę ze ślimakami, jednak te nie zawsze działają. Matt Peskett, doświadczony ogrodnik, założyciel Grow Like Granddad podzielił się sposobem, który nigdy nie zawodzi.

Ślimaki poruszają się poprzez falujące skurcze podeszwy. Płynność ruchów zapewnia im produkowany przez nie śluz. To właśnie dzięki niemu z łatwością poruszają się po ziemi. Rozsypanie mieszanki z mąki, fusów po kawie, płatków owsianych czy talku znacznie im to utrudni, bowiem każdy z wymienionych produktów wykazuje działanie higroskopijne. Oznacza to, że wchłoną nadmiar śluzu, przez co mięczaki nie będą mogły się poruszać. Z kolei dodatek ostrych kolców róży zniechęci je do dalszej wędrówki.