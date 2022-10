Rozsyp wokół knota. Znicz będzie palił się godzinami

Znicz będzie palił się godzinami

Święto Wszystkich Świętych zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim coroczny, odwieczny dylemat. Jak sprawić, żeby znicz nie zgasł tak szybko, jak tylko odejdziemy od grobu? Jak się okazuje, są na to sposoby. Przede wszystkim zwróć uwagę na produkt, który kupujesz. Im znicz będzie cięższy, tym dłużej będzie się palić. To za sprawą parafiny zużytej do jego produkcji.