Rozwiąż w 15 sekund. Zagadka matematyczna z podstawówki

Czy można rozwiązać z pozoru skomplikowane zadanie w mniej niż 15 sekund? Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się to niemożliwe, znajdują się również tacy, którzy z łatwością dają radę. Wystarczy bowiem pamiętać o jednym.

Zagadki matematyczne to ciekawa forma relaksu i ćwiczenia umysłu. Jedna z bardziej znanych, prezentowana w serwisie bryk.pl, ma na celu pobudzenie naszej koncentracji i pamięci.

Chodzi o to, by jak najszybciej rozwiązać zadanie:

Choć wielu osobom udaje się to w mniej niż 15 sekund, istnieją też tacy, którzy nie potrafią podać prawidłowej odpowiedzi. W tym przypadku ważne jest, by pamiętać o tym, czego uczono nas już w podstawówce, czyli o kolejności wykonywania działań. Niestety część z nas o tym zapomina. Właśnie z tego powodu nie są oni w stanie właściwie rozwiązać równania.

Skoro wiemy już, że kluczem do prawidłowego rozwiązania powyższego równania jest kolejność wykonywania działań, jak należy je obliczyć? Najpierw wykonujemy mnożenie, a potem dodawanie i odejmowanie. 8 × 8 to 64, a po pomnożeniu 8 × 6 otrzymamy 48. Następnie można zająć się dalszymi obliczeniami.

Kiedy już wiemy, jakie liczby powinniśmy dodać oraz odjąć, należy zająć się obliczeniami. Ostatecznie 64 + 64 - 48 daje 80. Osoby, które odpowiedziały prawidłowo w mniej niż 15 sekund, mogą być z siebie naprawdę dumne - w końcu nie każdemu się to udaje.

