Rozwiążesz to zadanie w 15 sekund? Nie każdy potrafi

W tym przypadku warto sięgnąć pamięcią do czasów szkolnych i przypomnieć sobie to, co prawdopodobnie wielokrotnie powtarzali nauczyciele matematyki. Chodzi oczywiście o odpowiednią kolejność wykonywania poszczególnych działań. Jeśli tego nie pamiętasz, lepiej sobie przypomnij. Bez tego nie będziesz w stanie podać poprawnej odpowiedzi w tak krótkim czasie.