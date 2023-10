"Rozwód senny". Jedna na sześć par go stosuje

Współpracująca z marką ekspertka ds. snu dr Julie Smith stwierdziła, że szkoda uciekać się do "sennych rozwodów", tylko po to, żeby się wyspać. "Jeśli jedna osoba w związku zakłóca sen drugiej, warto sprawdzić, który z sennych nawyków może na to wpływać. Dobra wiadomość jest taka, że wiele z nich można zmienić bez konieczności uciekania się do spania osobno" - dodała.