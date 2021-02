Rubik zebrała prawie 300 tys. na WOŚP. "Przebiliście rekord!"

"Przebiliście rekord na mojej skrzynce! Musieliśmy założyć nowy link i dorzucić perfumy! Gramy dalej!!!" – napisała na Instagramie zaskoczona aktywistka i gwiazda światowych wybiegów. Rubik w komentarzu dodała, że w nocy na koncie było już ok. 300 tys. złotych, które oczywiście zostaną przekazane WOŚP.

"Wrzuć do mojej Wirtualnej Puszki dowolną kwotę i graj z Wielką Orkiestrą z dowolnego miejsca na świecie! Kupując cegiełkę o wartości 50 zł lub 100zł dostaniesz ode mnie w prezencie Perfumy Original by Anja Rubik" – czytamy we wpisie podekscytowanej 37-latki.