Rumer Willis wrzuciła zdjęcie w wakacyjnej stylizacji. Padła ofiarą body shamingu

"Jeśli uważasz, że masz prawo do zamieszczania nieprzefiltrowanych myśli i osądów na temat mojego ciała, zmartwię cię - otóż nie, nie masz do tego prawa. Pisanie, że jestem za chuda i powinnam coś zjeść, w żaden sposób nie jest pomocne, to zwyczajny body shaming. Nie będę tolerować zawstydzania mnie ze względu na wygląd".