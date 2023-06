Rusin poszła na marsz. Mówi, co usłyszała od policjantów

Kinga Rusin nigdy nie kryła się z niechęcią do obecnej władzy, nie szczędząc w wywiadach czy postach w serwisach społecznościowych krytyki pod adresem polityków partii rządzącej. Nie mogło jej więc zabraknąć w niedzielę w Warszawie na organizowanym przez opozycję marszu.

W najnowszym poście na Instagramie Rusin podsumowała, co działo się w stolicy. W komentarzu odniosła się także do służb mundurowych.

"PÓŁ MILIONA ludzi! Tu po prostu trzeba było być i to przeżyć" - napisała Kinga Rusin pod zdjęciami, na których można zobaczyć tłumy przemierzające ulice Warszawy oraz pozującą z uśmiechem wśród ludzi dziennikarkę.

Jej zdaniem, warszawski marsz przejdzie do historii. "Takiego zrywu prodemokratycznej siły nie było jeszcze w wolnej Polsce! Tego nie można było nie zauważyć (choć tvpis bardzo się starała), tego nie wolno zignorować, choćby PiS zaklinał rzeczywistość" - pisała.

"My wybieramy uśmiechniętą, tolerancyjną, europejską Polskę z dobrą edukacją, historyczną prawdą, szacunkiem dla lekarzy, naukowców, nauczycieli, sędziów, z rządem przestrzegającym prawa i parlamentem stojącym na straży konstytucji oraz z prezydentem, z którego będziemy dumni! Polska zasługuje na najlepsze" - komentowała.

"Mnóstwo osób prosiło o pamiątkowe zdjęcie, co, szczególnie w tym dniu, było bardzo miłe. Ale największą radość sprawili mi policjanci, którzy lekko zakłopotani spytali, czy możemy się razem sfotografować" - relacjonowała. Na prośbę funkcjonariuszy nie dodała jednak wspólnej fotografii.

