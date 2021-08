Rwała sobie włosy z głowy, bo tylko to przynosiło jej ulgę. Jest DDA

Zagłuszanie emocji

Dziś Martyna jest po trzydziestce. Nie chce mówić, gdzie mieszka, zresztą jak tłumaczy, nie czuje więzi z żadnym miastem, bo często się przeprowadzała. Zanim ją zdiagnozowano, upłynęły długie, trudne lata. – Pochodzę z dysfunkcyjnego domu, jestem DDA. Ojciec mnie i brata nigdy nie uderzył, ale matki nie oszczędzał. Lekko nie było – wspomina Martyna. Już wtedy szukała sposobu na obniżenie napięcia. Przeszła przez etap zajadana stresu i zaburzeń odżywiania. – Trichotillomania pojawiła się nagle. Nie pamiętam, kiedy zrobiłam to pierwszy raz, pamiętam natomiast, że ojciec zapił, awanturował się, a to było pierwsze, co przyszło mi do głowy. Poczułam ogromną, choć chwilową ulgę. Potem miałam wyrzuty sumienia, że to robię, bo robiłam to coraz częściej, aż moja przyjaciółka zauważyła łyse placki na mojej głowie. Skłamałam, że włosy wypadają mi ze stresu. Z czasem stało się to dla mnie najskuteczniejszym sposobem, by zagłuszyć emocje.