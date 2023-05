Rysy z płyty indukcyjnej znikną w mig. Genialny trik

Wetrzyj to w płytę indukcyjną. Zarysowania znikną w mgnieniu oka

Jeśli chcesz uniknąć zniszczenia płyty indukcyjnej, musisz trzymać się kilku prostych zasad. Po pierwsze — nigdy nie czyść jej szorstką gąbką czy druciakiem. To prosty sposób na to, aby pojawiły się na niej uszkodzenia. Po drugie — kiedy pojawią się na niej plamy, nie ścieraj ich za pomocą skrobaków. Użyj środka do usuwania kamienia w sprayu i pozostaw go na zabrudzonej powierzchni przez kwadrans. Po 15 minutach zetrzyj ją ściereczką z mikrofibry. Po trzecie — trzymaj się zaleceń producenta płyty.