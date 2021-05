Rząd luzuje obostrzenia. Możemy odwiedzić kultowe wystawy

Wystawa "The Art of Banksy. Without Limits" to pierwsza w Polsce okazja do zobaczenia prac najbardziej tajemniczego artysty street artu. Ekspozycja miała swoją premierę w 2016 roku w Istambule, a następnie gościła w kilku światowych stolicach. Od połowy lutego ponad 100 eksponatów, w tym oryginalnych prac Banksy’ego, instalacji, rzeźb, fotografii, a także specjalnie na tę okazję tworzonych szablonów i replik można zobaczyć w warszawskim Centrum Praskim Koneser.