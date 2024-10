Zapozowała na ściance. Aż trudno oderwać wzrok

Ok, rozumiem

Joanna Brodzik od lat uchodzi za prawdziwą ikonę mody. Nic dziwnego, że jej ostatnia stylizacja, okazała się być prawdziwym strzałem w dziesiątkę. To właśnie tak ubierają się prawdziwe kobiety sukcesu.

Joanna Brodzik stroni od blasku fleszy. Choć należy do grona najpopularniejszych aktorek w Polsce, rzadko pojawia się "na salonach". Dla spektaklu "Mayday 3 Bigamistka" zrobiła jednak wyjątek. Zresztą miała ku temu ważny powód, ponieważ gra w sztuce jedną z głównych ról. Jak zaprezentowała się na premierze? Ten look to prawdziwa petarda.

Joanna Brodzik w stylizacji "power dressing"

Garnitury damskie nie bez powodu od lat nie wychodzą z mody. Noszą je zarówno młodsze, jak i starsze panie. W dodatku sprawdzą się na niemal każdą okazję. Nic więc dziwnego, że świecą one prawdzie triumfy popularności.

Właśnie w zestawie składającym się z oversize'owej marynarki oraz szerokich, prostych spodni zaprezentowała się ostatnio Joanna Brodzik. Aktorka postawiła na komplet w najmodniejszym kolorze tego sezonu, czyli bordowym. Dodatkowo zdobią go także efektowne, pionowe paski w błękicie, które dodają stylizacji pazura.

Look gwiazdy idealnie wpisuje się w styl "power dressing", który w latach 80. dedykowany był przede wszystkim kobietom sukcesu. Strój miał bowiem podkreślać pewność siebie, siłę oraz profesjonalizm, a garnitury z całą pewnością idealnie się do tego nadawały. Nic więc dziwnego, że z chęcią noszą je do dziś.

Joanna Brodzik na premierze spektaklu "Mayday 3 Bigamistka" © East News | Wojciech Olkusnik

Joanna Brodzik na premierze nowego spektaklu

Na premierze nowego spektaklu Joanna Brodzik zaprezentowała się nie w jednej, a aż dwóch stylizacjach. Aktorka pozostała jednak wierna garniturom, które różniły się od siebie przede wszystkim kolorami oraz tkaninami.

Za drugim razem zdecydowała się na limonkowy zestaw stworzony najprawdopodobniej z satyny. Uwagę zwracają przede wszystkim jej spodnie. Model wyróżniają rozszerzane ku dołowi nogawki, które swobodnie opadają na jej białe sneakersy. Aktorka, stawiają na sportowe obuwie, przy okazji udowodniła, że doskonale prezentują się nie tylko na co dzień, ale również na specjalne okazje. Wystarczy tylko wiedzieć, jak odpowiednio je wystylizować.

Joanna Brodzik na premierze spektaklu "Mayday 3 Bigamistka" © East News | Wojciech Olkusnik

