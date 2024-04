Szczere wyznanie Joanny Brodzik. Wstydziła się swojego pochodzenia

Prywatnie pod lat jest związana z poznanym na planie "Kasi i Tomka" aktorem Pawłem Wilczakiem, z którym doczekała się bliźniaków: Jana i Franciszka. Aktorka unika nadmiernego komentowania swojego życia prywatnego, jednak ostatnio zrobiła wyjątek i w programie "Lajf no makeup" Małgorzaty Ohme opowiedziała o swoim dzieciństwie.

W rozmowie Joanna Brodzik wróciła wspomnieniami do emocji, z jakimi zmagała się jako dziecko. Przyczyną wielu z nich był fakt, że rówieśnicy wyśmiewali ją ze względu na wychowywanie się bez ojca.

Joanna Brodzik nie ukrywała, że była owocem licealnej miłości swoich rodziców, a po wyjeździe ojca za granicę, została pod opieką mamy. Ostatecznie duży wpływ na jej wychowanie miała babcia, która by zając się wnuczką, zdecydowała się przejść na rentę.

