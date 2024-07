Skończył 59 lat. Walczy z poważnym zaburzeniem

Paweł Wilczak jest znanym aktorem filmowym i telewizyjnym. Wystąpił w produkcjach takich jak "Kiler-ów 2-óch", "Sezon na leszcza", "Wesele" czy "Pan T", jednak największą rozpoznawalność przyniosła mu rola tytułowego Tomka w serialu "Kasia i Tomek". Na planie poznał Joannę Brodzik, z którą do dziś pozostaje w relacji. Para doczekała się dwóch synów. Z okazji 59 urodzin przypominamy historię ich związku.

Paweł Wilczak urodził się 29 lipca 1965 roku w Poznaniu. Wychowywał się we Wronkach. W 1989 roku ukończył studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. W ciągu swojej 35-letniej kariery zagrał w ponad 30 filmach i 19 serialach.

Większość z nas kojarzy go z rolą Tomka w serialu "Kasia i Tomek". Tytułową Kasię zagrała Joanna Brodzik. Podczas kręcenia serialu aktorka była związana z Bartoszem Świderskim, jednak ich związek się rozpadł. W 2003 roku pojawiły się pierwsze plotki o uczuciu łączącym Brodzik i Wilczaka. Niespełna rok później potwierdzili, że są razem.

Kilka miesięcy temu był widziany w kilku klubach, w których towarzyszyło mu wiele kobiet, co tylko podsyciło plotki o rozstaniu . Para do tej pory nie skomentowała medialnych doniesień.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!