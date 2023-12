Rzadko widywał żonę. Karierę w TVP przypłacił zdrowiem

Wszystko zaczęło się podczas wizyty telewizji w zakładzie pracy. Zwiefka został wybrany do oprowadzenia ekipy dziennikarskiej oraz wygłoszenia kilku zdań przed kamerą. To sprawiło, że szef regionalnego TVP dostrzegł w nim talent spikerski i zaprosił na rozmowę. Wkrótce kariera Zwiefki nabiera niebywałego tempa. Z fabryki obrabiarek trafia do ogólnopolskiej telewizji.