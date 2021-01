Rzucali śnieżkami w Godek. "Mnie to nie rusza"

Kaja Godek w Płocku

Obrończyni życia i zagorzała przeciwniczka środowisk LGBTQ opowiedziała swoją wersję wydarzeń w rozmowie z Mediami Narodowymi. – Była policja i interweniowała. Mnie to nie rusza. Ja tę agresję widzę któryś raz. Ja to znam, ja to widzę, ja wiem, kto tam stoi. Ja wiem do czego jest zdolny. Myślę, że to jest niezła wizytówka środowiska LGBT. Te kobiety na sali sądowej próbowały robić z siebie ofiary prześladowań. A jest dokładnie odwrotnie – mówiła.