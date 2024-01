Rzuciła aktorstwo. Nie każdy wie, czym dziś się zajmuje

Julia Wróblewska zyskała ogólnopolską sławę w 2006 roku. To właśnie wtedy premierę miał film "Tylko mnie kochaj", w którym wcieliła się w rolę Michaliny. Kilka lat później zagrała w trzech częściach "Listów do M.", a także w serialach takich jak: "Naznaczony" czy "W rytmie serca". Przez ponad 10 lat należała do obsady popularnego serialu "M jak miłość", lecz nagle oznajmiła, że rzuca aktorstwo.