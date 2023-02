Buty damskie dla minimalistki – te modele powinny znaleźć się w twojej szafie kapsułowej

Eleganckie buty damskie – szpilki, czółenka, a może baleriny?

Bez względu na to, czy na co dzień wybierasz eleganckie buty damskie, czy nosisz je tylko od święta – w twojej szafie nie może zabraknąć przynajmniej jednej pary właśnie w takiej odsłonie. Mogą być to klasyczne szpilki, czółenka na słupku albo minimalistyczne baleriny, które są nie tylko wygodne, ale także regularnie powracają do świata mody. Równie znakomicie poradzą sobie proste sandały z paskami, np. podobne do tych, które wybrała Katarzyna Tusk.